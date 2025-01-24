В преддверии Дня студента в правительстве Липецкой области прошёл торжественный приём одаренной молодёжи. Перед церемонией к присутствующим в зале обратилась заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова.

«Вы — наша гордость. Причём, не только региона — всей страны. Ваши достижения – это результат труда и упорства. Продолжайте двигаться вперед, не останавливайтесь на достигнутом. Пусть уверенность в своих силах помогает преодолевать любые преграды, и пусть их будет как можно меньше на вашем пути», — отметила вице-губернатор.

40 аспирантам, студентам высших учебных заведений, колледжей и техникумов региона назначена областная стипендия за высокие результаты в научной деятельности и участие в конкурсах различных уровней. Ещё 55 студентов и одарённых школьников, обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам, будут получать выплаты за успехи в сфере культуры и искусства. На церемонии им вручили сертификаты на получение стипендий.

В Липецкой области — 53 тысячи студентов. В 10 региональных вузах обучают по 100 направлениям подготовки. В 22 организациях среднего профессионального звена можно получить 48 профессий и 90 специальностей.