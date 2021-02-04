За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 143 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 69

Воловский район – 7

Грязинский район – 5

Добринский район – 6

Долгоруковский район – 1

Задонский район – 11

Измалковский район – 7

Лебедянский район – 4

Липецкий район – 14

Становлянский район – 1

Тербунский район – 12

Усманский район – 3

Хлевенский район – 3

168 пациентов за сутки выздоровели, 1 человек умер.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 21 517 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 17 563 человека выздоровели, 381 – умер.