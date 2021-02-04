За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 143 человек.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 69
- Воловский район – 7
- Грязинский район – 5
- Добринский район – 6
- Долгоруковский район – 1
- Задонский район – 11
- Измалковский район – 7
- Лебедянский район – 4
- Липецкий район – 14
- Становлянский район – 1
- Тербунский район – 12
- Усманский район – 3
- Хлевенский район – 3
168 пациентов за сутки выздоровели, 1 человек умер.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 21 517 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 17 563 человека выздоровели, 381 – умер.