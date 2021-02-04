В регионе

Один человек за сутки умер, 143 – заболели. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 4 февраля

2 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 143 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 69
  • Воловский район – 7
  • Грязинский район – 5
  • Добринский район – 6
  • Долгоруковский район – 1
  • Задонский район – 11
  • Измалковский район – 7
  • Лебедянский район – 4
  • Липецкий район – 14
  • Становлянский район – 1
  • Тербунский район – 12
  • Усманский район – 3
  • Хлевенский район – 3

168 пациентов за сутки выздоровели, 1 человек умер.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 21 517 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 17 563 человека выздоровели, 381 – умер.

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