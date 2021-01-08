За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 162 человек.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 126
- г. Елец – 2
- Грязинский район – 7
- Данковский район – 5
- Добринский район – 1
- Добровский район – 9
- Долгоруковский район – 1
- Елецкий район – 8
- Лебедянский район – 1
- Лев-Толстовский район – 1
- Липецкий район – 5
- Усманский район – 3
- Хлевенский район – 1
14 человек за сутки выздоровели, 1 – умер.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 358 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 12 876 человек выздоровели, 285 умерли.