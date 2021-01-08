В регионе

Один человек за сутки умер в Липецкой области от коронавируса. Данные на 8 января

2 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 162 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 126
  • г. Елец – 2
  • Грязинский район – 7
  • Данковский район – 5
  • Добринский район – 1
  • Добровский район – 9
  • Долгоруковский район – 1
  • Елецкий район – 8
  • Лебедянский район – 1
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 5
  • Усманский район – 3
  • Хлевенский район – 1

14 человек за сутки выздоровели, 1 – умер.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 358 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 12 876 человек выздоровели, 285 умерли.

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