За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 162 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 126

г. Елец – 2

Грязинский район – 7

Данковский район – 5

Добринский район – 1

Добровский район – 9

Долгоруковский район – 1

Елецкий район – 8

Лебедянский район – 1

Лев-Толстовский район – 1

Липецкий район – 5

Усманский район – 3

Хлевенский район – 1

14 человек за сутки выздоровели, 1 – умер.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 358 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 12 876 человек выздоровели, 285 умерли.