В Липецкой областной больнице прооперировали женщину с редким и опасным осложнением: почти весь желудок через отверстие для пищевода переместился в грудную клетку. Это состояние несёт прямую угрозу жизни.

Предпосылки появились ещё восемь лет назад, когда врачи обнаружили небольшую грыжу. Пациентка не стала проходить лечение, и со временем ситуация усугубилась до критической – вплоть до риска разрыва пищевода.

Операцию провёл Александр Аллахвердян – заслуженный врач России, доктор медицинских наук, преподаватель РУМа, автор 22 пособий и 15 патентов на новые виды операций. Он приехал в Липецк для работы со студентами медвуза и обмена опытом с местными хирургами.

За свою практику специалист выполнил 8,5 тысячи операций на органах грудной и брюшной полости, стажировался и оперировал в Европе.

Как отметил губернатор Липецкой области, возможность учиться у такого специалиста позволяет врачам региона перенимать новые методики и расти профессионально, а студентам даёт возможность учиться у хирурга мирового уровня с первых курсов.

«Такие специалисты приезжают к нам не только оперировать, но и передавать знания. Это напрямую влияет на качество подготовки наших студентов и практикующих врачей. Мы заинтересованы в том, чтобы такие визиты становились регулярными – от этого выигрывают пациенты», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.