24 марта 2021 года, в 10.30, в Липецком областном суде ожидается начало судебного слушания по делу об избиении и лишении жизни 33-летнего мужчины. Преступление произошло 30 мая 2020 года в районе 20 часов на футбольном стадионе Правобережного округа г. Липецка.

По версии следствия, в тот день шестеро мужчин и одна женщина проникли на территорию спортивного комплекса с целью распития спиртных напитков.

Территория МБУ СК «Сокол» в период действия ограничительных мер по борьбе с COVID-19 была закрыта. Однако липчане перелезли через металлический забор, расположились на трибунах и начали употреблять спиртное.

Приблизительно в 19.40 между двоими мужчинами завязался словестный конфликт, который впоследствии перерос в драку. К одному из нападавших присоединился второй. Вдвоём они принялись избивать 33-летнего липчанина.

Начало драки зафиксировала камера видеонаблюдения, находящаяся на территории спорткомплекса. Нападавшие спустили со ступенек стадиона потерпевшего и принялись наносить ему удары кулаками и ногами по различным частям тела.

По версии обвинения, в основном потерпевшего били ногами, стараясь попасть ему в голову. Другие участники распития спиртного сначала наблюдали за происходящим, а затем скрылись с места происшествия. Помощь потерпевшему они не оказывали, в конфликт не вступали.

На стадионе остались участники драки и женщина, сожительница одного из нападавших. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, нападавшие прекратили избиение. Скрыться они не смогли, т. к. были задержаны прибывшими сотрудниками полиции.

Как установила экспертиза, смерть потерпевшего наступила 30 мая 2020 года в результате закрытой лице-черепной травмы, осложнившейся отёком вещества головоного мозга. Массивные кровоподтёки закрыли 3/4 лица потерпевшего, также обнаружены кровоизлияния в области лобной, височных и затылочной частей головы, кровоизлияния в желудочки головного мозга.

Первоначально обвинение было предъявлено обоим нападавшим, однако в январе 2021 года один из них скончался. Уголовное дело прекращено в связи со смертью.

Таким образом, к уголовной ответственности привлекается только один участник смертельной драки, 28-летний житель Липецка. Ему предъявлено обвинение по п «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц).

В совершении данного преступления виновным он себя не признаёт, утверждая, что не желал наступления смерти потерпевшего.

Суду предстоит провести судебное разбирательство по данному делу, выслушать стороны обвинения и защиты, изучить, проанализировать и оценить все собранные следствием доказательства, решить, виновен ли подсудимый в инкриминируемом ему преступлении. Напоминаем, что согласно статье 49 Конституции РФ обвиняемые в совершении преступлений считаются невиновными, пока их виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.