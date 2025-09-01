Один из самых протяжённых участков дорог этого года ремонтируют по нацпроекту в Липецкой области

На автодороге Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь укладывают новое асфальтовое покрытие. В работе – 15,7 километра от добровского перекрёстка до конца села Трубетчино. Это один из самых протяжённых объектов ремонта этого года. Финансирование ведётся по нацпроету «Инфраструктура для жизни».

Дорога построена 50 лет назад и не уже выдерживает транспортной нагрузки. Специалисты «Липецкдоравтоцентра» устраняют множество просадок. Дорожную одежду усиливают щебнем. Новое покрытие будет двухслойным, общей толщиной 11 сантиметров. По состоянию на 29 августа готовы 8 километров выравнивающего слоя и 2,5 километра верхнего слоя, сообщили в минтрансе региона. Качество покрытия проверит специальная лаборатория, гарантия на него – четыре года. Также будут выполнены обустройство остановок, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин.

В Добровском округе в этом году по нацпроекту ремонтируют также автодорогу к селу Порой протяжённостью пять километров. «Это важный вклад в развитие транспортной инфраструктуры муниципалитета. После завершения работ жители получат современную и надежную трассу», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в 2025 году в Липецкой области отремонтируют 270 километров дорог региона, из них 238 километров – в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».