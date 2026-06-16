Один парень, пять девчат

Команда вокалистов Добринской школы искусств имени Надежды Обуховой покорила город Адлер. Наши юные певцы с блеском выступили на пятом Международном конкурсе-фестивале «Триумф на Южном побережье», вернувшись домой с россыпью наград.

В самом начале летних каникул на платформе железнодорожного вокзала Грязи небольшая группа детей и взрослых ожидала прибытия поезда Тамбов-Адлер. На нем они отправились покорять новые творческие вершины, имея ответственное задание: достойно представить на берегу Черного моря свою малую родину — Добринский муниципальный округ.

Конкурс — высочайшего уровня, его масштаб — впечатляющий. За призовые места боролись юные таланты из разных уголков нашей огромной страны (Московская, Волгоградская, Самарская, Липецкая, Челябинская, Ростовская, Воронежская области, Краснодарский край, Орёл, Республика Крым, Республика Бурятия, Еврейская автономная область). В жюри — только профессионалы: работники культуры и действующие артисты учреждений культуры Краснодарского края.

— Для наших детей, — говорит директор Добринской школы искусств Анна Коняева, — и дорога, и сам конкурс стали настоящими приключениями с замечательным финалом. Больше суток мы ехали на поезде на море. Пять незабываемых и насыщенных дней в санатории «Адлеркурорт». Кроме ежедневных репетиций, ребята побывали на море, даже купались. Посетили самый большой бассейн с морской водой под открытым небом на южном побережье. В культурную программу также вошли походы в океанариум, террариум, зоопарк и дельфинарий, посещение Красной Поляны. Юным талантам удалось прогуляться по знаменитым паркам, также насладиться красотой цветущих в субтропическом климате деревьев.

Каждое выступление добринцев стало ярким украшением фестиваля, а мастерство, труд и любовь к творчеству были по достоинству оценены профессиональным жюри. Свои концертные номера они исполнили на высоком уровне. Оставалось набраться терпения и дождаться подведения итогов. Гала-концерт пролетел незаметно, а затем началось долгожданное награждение. Результат наших земляков оказался впечатляющим. Лауреатами первой степени стали Анна Коняева и Ксения Майорова.

— Когда ведущие объявили, что я заняла первое место, то почувствовала радость, — вспоминает К. Майорова, — это мой первый кубок, да еще конкурс международный. Признаюсь, в глубине души изначально рассчитывала на успех, ведь вокальным пением занимаюсь с шести лет. Когда вручали кубок, вокруг все было как в тумане. Слышала слова поддержки из зала от своих однокашников. Этот кубок, надеюсь, станет для меня символом будущих побед.

Ее подруги, Вероника и Мария Сафоновы, Виктория и София Дорофеевы, а также родной брат Павел стали лауреатами второй степени.

Не меньше детей сначала переживали, а потом радовались и родители, которые их сопровождали. Мамы Людмила Майорова, Юлия Сафонова, Ирина и Галина Дорофеевы тоже поделились своими эмоциями:

— Мы до сих пор находимся под впечатлением от поездки. Это наш первый международный конкурс, но этот «Триумф на Южном побережье» запомнился особенно. Это и безупречная организация, и очень доброжелательное отношение местных жителей, сотрудников отеля. Дети в восторге, у них светятся глаза. Да, они устали, но эта усталость приятная. Когда они уже поняли, что вошли в число призеров, ребячьему счастью не было предела! Слезы радости были не только у детей, но и у нас, родителей. Хочется туда вернуться вновь и это искренне!