Один забили, семь пропустили…

Ветераны «Альтаира» в очередном матче зимнего первенства Липецкой области среди ветеранов старше 50 лет потерпели сокрушительное поражение от своего принципиального соперника — липецкого «Янтаря» со счетом 7:1.

Как очевидец данного поединка, могу констатировать: в этот день на паркете ЦИВС «Арена 48» было видно только одну команду. И этим коллективом, к сожалению, оказался не «Альтаир». Со стороны складывалось впечатление, что добринцы приехали отбывать номер. Ведь по ходу первого тайма, который длился 25 минут, они пропустили пять безответных мячей. Причем один умудрились забить сами себе. И если кто-то подумает, что липчане были на голову сильней, то сильно ошибется.

В отчетном поединке «Альтаир» не был похож сам на себя. Его игроки передвигались по площадке с черепашьей скоростью, в их действиях отсутствовала какая-либо осмысленность. Наставник нашей дружины Александр Требунских чуть не сорвал голос, давая подсказки своим подопечным из-за бровки. Все напрасно. Во втором тайме тренер сам появился в составе, чтобы личным примером воодушевить игроков. Вместе с ним на площадку вышел один из основных спонсоров команды Александр Зюзин. Ротация особо не спасла от разгрома, как итог — вторая половина поединка также была проиграна добринцами, но уже с более пристойными цифрами 2:1 (общий счет матча вынесен в подзаголовок).

Разгром от «Янтаря» стал лакмусовой бумажкой общего состояния дел в нашем ветеранском футболе. Да, на ошибках учатся. Да, автогол — не повод посыпать голову пеплом. Если бы не одно «но». Без желания полностью отдавать себя футболу, причем в каждом матче и без остатка, трудно рассчитывать на высокие результаты. Как видим, «Альтаир» в нынешнем виде исчерпал себя. Команде необходимы «свежая кровь», ротация состава и необычные тренерские решения. До начала регулярного чемпионата еще уйма времени. Добринские болельщики вновь хотят увидеть любимую команду, каждый игрок в которой будет неравнодушным…

В тему. Паршиновский «Родник» удачно стартовал в зимнем областном чемпионате по футболу. В минувшие выходные наши земляки одержали победу со счетом 3:0 над командой «12-й Горняк», представляющей город Липецк. Первый мяч «горняки» забили сами себе в результате неудачных действий одного из защитников.

Затем проявили себя новобранцы «Родника» Егор Яковлев и Даниил Сорокин. Оба игрока находятся в команде на просмотре и, по словам наставника селян Виктора Макарова, могут закрепиться в рядах «Родника». Кроме паршиновцев и «горняков», в турнире принимают участие липецкие коллективы «Сокол», «Металлург М», «ОКСШОР Металлург-2008», «Спарта», а также казинский «Спартак». Игры чемпионата проходят в областном центре на стадионе «Сокол».

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора.