Одиннадцать новых агротехклассов будет создано в Липецкой области в 2025 году

Соглашения о создании новых агротехнологических классов подписали сегодня в министерстве сельского хозяйства Липецкой области. Они появятся в рамках проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В Липецкой области уже созданы 18 агроклассов. В этом году их станет на 11 больше. Если в Елецком районе уже есть опыт работы с агроклассами, то в Липецком и Становлянском округах они появятся впервые.

В новом учебном году в агротехклассах получат возможность учиться школьники из 14 районов и округов. Ребята будут углубленно изучать биологию, химию, математику, физику и знакомиться с инновационным высокотехнологичным сельским хозяйством на предприятиях региона. Также с этого года в Липецкой области будут выплачивать учителям, преподающим в агроклассах профильные предметы, по 30 тысяч рублей в месяц.

«Кадровая стратегия должна быть долгосрочной. Ее необходимо планировать, тщательно взвешивая и оценивая потребности региона и перспективы отраслей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.