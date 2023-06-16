16 и 17 июня пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. На экзамен по английскому языку зарегистрировался 541 участник, французскому языку — 6 человек, немецкий язык сдают 12 человек, испанский язык — 1 человек. Организовано 3 пункта проведения экзамена в общеобразовательных школах.

Устная часть экзамена по иностранным языкам проводится по особой технологии, которая включает в себя чтение вслух научно-популярного текста и выполнение заданий на иностранном языке в форме монологических высказываний. Используется компьютерная техника, не имеющая доступа к Интернету, аудиогарнитура для выполнения заданий. Баллы выставляются за фонетическую сторону речи и решение коммуникативных задач.

Продолжительность устной части экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам составляет 17 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Письменная и устная часть экзамена оцениваются в совокупности. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 4 июля. Напомним, письменную часть экзамена участники сдали 13 июня.