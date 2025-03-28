Одиннадцатиклассница из Липецкой области стала призёром Всероссийской олимпиады школьников по искусству

Завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) по искусству, проводившийся в Казани с 15 по 22 марта. Ученица 11 класса лицея №4 Данкова София Луцкая вошла в число призёров.

Всероссийская олимпиада школьников – одно из самых масштабных интеллектуальных соревнований страны, в котором ежегодно участвуют около семи миллионов учащихся из всех регионов России. Соревнование проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

ВСОШ 2024-2025 включала два тура – теоретический и практический. Много заданий были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники анализировали классические произведения искусства на военную тему, создавали коллажи, связанные с местами съёмок военных фильмов и историческими памятниками.

София Луцкая как призёр была награждена специальным сертификатом. Он даёт право право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний (без ЕГЭ) по соответствующему профилю. Документ действует в течение четырёх лет.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил данковскую школьницу с высокими результатами. «Уверен, что это не последнее серьёзное достижение Софии. В свою очередь, мы продолжим поддерживать одарённых, талантливых липецких ребят и создавать все условия для их роста и развития. Необходимо, чтобы раскрыть способности мог абсолютно каждый ребёнок», — подчёркивает глава региона.