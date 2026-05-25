Одна история, одна доблесть

В Добринской центральной межпоселенческой библиотеке прошло патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню Победы и организованное в рамках марафона военной книги «В сердцах и книгах память о войне». На встречу были приглашены студенты филиала Усманского промышленно-технологического колледжа и школьники лицея №1 посёлка Добринка.

Почётными гостями стали наш земляк — участник специальной военной операции с позывным «Комсомол», а также военный волонтёр, активно участвующий в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО, Алексей Михайлович Атисков.

В начале встречи ребята погрузились в исторические события Великой Отечественной войны, узнали о героических подвигах, трудных испытаниях и единстве народа в те суровые годы. Затем слово передали гостям.

Участник СВО поделился воспоминаниями о службе, рассказал о мужестве, сложных решениях, верности Родине, проявленной доблести и героизме бойцов.

«Комсомол» и Алексей Михайлович пришли в гости не с пустыми руками: для наглядности они принесли образцы отработанного оружия, трофейные беспилотники, а также провели показательные занятия по тактической медицине и рассказали об основах работы с БПЛА. Гости показали ребятам содержимое современной солдатской аптечки и продемонстрировали базовые приёмы оказания первой помощи при ранении, проведя практическое занятие.

Самым интересным для школьников и студентов стала демонстрация использованных образцов вооружения современной Российской армии. Мальчишки и девчонки с интересом держали в руках гранатомёт, примеряли бронежилет и современный солдатский шлем.

Можно отметить, что встреча получилась познавательной. Молодое поколение активно задавало вопросы, с живым интересом слушая истории земляка о защите Родины и самоотверженности современных военнослужащих. Алексей Михайлович также показал ребятам беспилотный летательный аппарат и рассказал о его применении в боевых условиях.

Мероприятие сопровождалось яркими элементами театрализации, творческим выступлением ребят лицея №1. Прозвучали проникновенные стихи и патриотические песни в исполнении юных дарований и работников библиотеки, а театрализованные миниатюры помогли глубже почувствовать атмосферу военных лет и связь поколений.

Вниманию зрителей был представлен видеоролик о полном кавалере ордена Славы, нашем земляке С.Н. Назаркине.

В знак глубокой благодарности и уважения участники почтили минутой молчания всех, кто погиб при исполнении воинского долга, — и в годы Великой Отечественной войны, и в настоящее время.

В завершении встречи зал в едином порыве встал и вместе исполнил легендарную песню «День Победы». Мероприятие стало не только уроком истории, но и ярким напоминанием о важности памяти, преемственности поколений, единства и патриотизма для судьбы нашей страны.

Марина КОМАРОВА,

заместитель директора МБУК «Добринская ЦБС».