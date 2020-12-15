Одно из старейших предприятий Липецкой области повысит производительность труда в рамках нацпроекта

Липецкий опытно-экспериментальный завод «Гидромаш» внедряет бережливое производство в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На минувшей неделе в компании состоялось стартовое совещание, на котором был определён пилотный процесс – производство реверсивного полноповоротного гидравлического двигателя роторно-планетарного типа (РПГ).

В планах компании уже через полгода достичь снижения на 15% времени протекания процесса производства реверсивных полноповоротных гидравлических двигателей роторно-планетарного типа, сократить незавершённое производство в потоке на 10%, увеличить выработку на одного сотрудника в смену на 10%, а также увеличить оборачиваемость склада по предприятию на 5%.

Для участия в проекте на предприятии отобрали 16 сотрудников, которые получат навыки реализации программ по улучшениям и в дальнейшем самостоятельно, при поддержке экспертов РЦК, будут инициировать проекты на других потоках.

Руководитель региона Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что липецкие компании должны повышать производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает Игорь Артамонов.

Завод «Гидромаш» представляет собой высокомеханизированное машиностроительное предприятие, производящее гидромоторы для поставки в качестве комплектующих изделий высокомоментных низкооборотных рабочих органов машин в различных областях промышленности и сельского хозяйства (оборудование и комплектующие, в том числе гидромоторы).