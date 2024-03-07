Губернатор региона Игорь Артамонов посетил поликлинику горбольницы №4 «Липецк-Мед» в областном центре. В ближайшее время по поручению главы области здесь начнётся капитальный ремонт.

«Выделили миллиард на ремонт поликлиник в регионе. Одной из первых займёмся поликлиникой на Тракторном в Липецке. Нормального ремонта она не видела со дня строительства – больше 30 лет. В коридорах плакатами отслоившуюся краску закрывают. Плакаты про ЗОЖ, конечно, хорошо, но отремонтированные стены лучше», – подчеркнул губернатор.

Дизайн-проект разработан в соответствии с единым брендингом медицинских организаций «С заботой о Вас».

«Красиво, функционально, комфортно для пациентов. Проследим, чтобы так и получилось в итоге», – отметил Игорь Артамонов.

Как сообщили в медучреждении, во время ремонта врачи будут работать по привычному графику, только в соседнем терапевтическом корпусе.