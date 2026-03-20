Одну из старейших больниц Липецка ремонтируют по поручению губернатора

Капремонт терапевтического отделения и лаборатории завершился в липецкой горбольнице №3 «Свободный Сокол». Работы здесь провели за полгода – полностью обновили помещения, заменили мебель и установили современное оборудование.

Благодаря новой автоматизированной системе лабораторных исследований время выполнения анализов сократилось. В терапевтическом отделении по просьбам пациентов открыли дополнительный профиль – нефрологию. Пульмонологическое отделение продолжает работу, получив современное оснащение. Все палаты оборудованы кондиционерами, у каждой кровати появились кнопки вызова медперсонала и система подачи кислорода.

Медучреждение посетил губернатор региона Игорь Артамонов и сообщил, что работы в больнице будут продолжены.

«Следующие этапы обновления больницы – диагностическое крыло, приёмный покой и ожоговое отделение. Для последнего уже закупили две специализированные кровати для лежачих больных и мобильный душ для ухода за пациентами – это было внеплановое приобретение по просьбе врачей», – рассказал руководитель Липецкой области.

Игорь Артамонов подчеркнул, что больница на Соколе остаётся одним из ключевых медучреждений города. Здесь круглосуточно принимают пациентов, доставленных скорой помощью, работают дневной стационар, женская консультация и травмпункт. Задача региональных властей, по словам губернатора, привести все отделения в соответствие со стандартами современных медицинских центров.