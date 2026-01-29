Одобрена кандидатура Светланы Володиной на должность министра финансов Липецкой области

Кандидатура Светланы Володиной на должность министра финансов Липецкой области одобрена единогласно сегодня, 29 января, депутатами регионального парламента на очередной 56-й сессии.

С 7 апреля Володина возглавляет ведомство в статусе исполняющей обязанности. До этого была первым заместителем министра финансов.

Светлана Володина с отличием окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». Неоднократно повышала квалификацию в Финансовом университете при Правительстве РФ и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В министерстве финансов региона (ранее — управлении) Светлана Володина трудится с 2002 года.