Особая экономическая зона «Липецк», региональное Агентство инвестиционного развития (АИР) и университет науки и технологий МИСИС официально стали партнерами. Они подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает развитие перспективных направлений сотрудничества в области образования, науки, разработку и реализацию программ, направленных, в том числе, на прохождение практик и стажировок студентов на предприятиях ОЭЗ.

Особая экономическая зона и университет нацелены на установление долгосрочных связей. Это касается подготовки специалистов, отвечающих требованиям современных высокотехнологичных предприятий, совместного развития новых направлений научных исследований, инновационной деятельности в образовательной и производственной сферах.

Также соглашение предусматривает встречи студентов с представителями заводов-резидентов ОЭЗ «Липецк», привлечение специалистов компаний к проведению государственной итоговой аттестации по основным профрограммам, содействие трудоустройству талантливых выпускников. В настоящее время Центр карьеры университета МИСИС регулярно получает перечень свободных вакансий от предприятий особой экономической зоны, заявки на прохождение практики и стажировок. В свою очередь, ВУЗ готов разработать или предоставить реестр образовательных программ, по которым руководители и сотрудники производств смогут пройти дополнительное обучение для повышения знаний и квалификации.

В ноябре 2023 года представители управляющей компании ОЭЗ «Липецк», АИР и компаний-резидентов провели встречу с преподавателями и студентами МИСИС. Во время первого знакомства гости презентовали возможности и планы развития Липецкой области и особой экономической зоны, обсудили кадровые потребности ОЭЗ и карьерные возможности для выпускников, которые придут работать на предприятия.

«ОЭЗ «Липецк» по результатам национального рейтинга инвестиционной привлекательности занимает первое место среди подобных площадок в стране. Будем стараться и дальше поддерживать эту репутацию за счет грамотных стратегических решений, в том числе по подготовке востребованных кадров», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

МИСИС – один из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров России. В его состав входит девять институтов. Здесь обучаются 20 000 студентов более чем по 75 направлениям подготовки. 25% из них — студенты из 86 стран мира.