ОЭЗ «Липецк» и правительство Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между особой экономической зоной «Липецк» и правительством Республики Хакасия. Документ скрепили подписями генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» Александр Базаев и председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов.

Соглашение направлено на установление долгосрочного партнерства и реализацию проектов, связанных с созданием и развитием особой экономической зоны на территории Хакасии. Это позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет региона и стимулировать экономический рост.

В рамках соглашения стороны договорились о взаимодействии по ряду стратегических направлений. В их числе – создание ОЭЗ в Республике Хакасия, эффективное управление зоной с учетом региональной специфики и конкурентоспособных отраслей экономики.

«ОЭЗ «Липецк» обладает значительным опытом в привлечении инвесторов и дальнейшем взаимодействии с ними, и мы готовы делиться своими компетенциями с Хакасией. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать эффективную площадку для бизнеса, которая станет драйвером роста не только для республики, но и для всей страны», — подчеркнул Александр Базаев.

Представители АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» планируют участвовать в разработке необходимых документов для создания ОЭЗ, оказывать консультативную помощь и взаимодействовать с федеральными органами власти по вопросам согласования проекта.

«Липецкая область всегда открыта для передачи своего опыта. Наша команда обладает уникальными компетенциями в привлечении инвесторов и управлении ОЭЗ. Мы нацелены на результат и будем активно помогать коллегам из Хакасии в создании современной, конкурентоспособной экономической зоны», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.