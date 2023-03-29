Cоглашение о партнерстве между особой экономической зоной «Липецк» и Межрегиональным промышленным кластером «Композиты без границ» подписано в Москве. Здесь в выставочном комплексе «Экспоцентр» 28 и 29 марта проходит X юбилейный форум «Композиты без границ».

Подписанный документ предусматривает, что ОЭЗ в качестве инфраструктурного партнера промышленного кластера будет принимать участие в привлечении и предоставлении площадки для развития компаний, чья деятельность связана с производством композитных материалов и изделий. В свою очередь кластер «Композиты без границ» намерен содействовать развитию кооперации между разработчиками, производителями и потребителями композитов, осуществлять методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение.

«Композиты сегодня применяются абсолютно в разных отраслях: авиа- и автомобилестроении, медицине, дизайне, строительстве, промышленности. Мы готовы помогать в развитии специализированных производств на территории особой экономической зоны в партнерстве с кластером «Композиты без границ», раскрывать потенциал данной сферы, дать практические рекомендации тем, кто решит продвигать это направление. И тем самым вовлечь предприятия Липецкой области в производственно-технологические коллаборации по разработке и выпуску новых материалов», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.

Форум «Композиты без границ» – ключевое ежегодное событие в сфере композитов в России. В рамках форума проходят панельные дискуссии по вопросам развития рынка композитов, разработок и внедрения новых материалов, создания новых производств. Участники задействованы в конференциях, круглых столах и дискуссиях, на которых обсуждают применение композиционных материалов в промышленности, использование композитов в международных инфраструктурных проектах, развитие этого направления в российских регионах.

«Современные производственные технологии и новые материалы перспективны и всегда крайне востребованы во всех производственных сферах, играющих существенную роль в экономическом развитии страны, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы стремимся развивать в регионе именно такие направления, при этом уделяя приоритетное внимание инфраструктуре и опережающему созданию мощностей. Благодаря усилиям команды особой экономической зоны «Липецк» эта промышленная площадка в полной мере отвечает глобальным экономическим вызовам, в том числе обеспечению импортонезависимости, и считается одной из лучших в стране, занимая в различных рейтингах лидирующие строчки».