ОЭЗ «Липецк» и РЖД запустили регулярное железнодорожное сообщение для сотрудников

Особая экономическая зона «Липецк», Юго-Восточная железная дорога и Пригородная пассажирская компания «Черноземье» запустили совместный проект – электрички, которые курсируют между городами Липецк и Грязи с остановкой на территории ОЭЗ. Этот проект реализован при поддержке правительства Липецкой области и регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Основная цель – доставка сотрудников управляющей компании и предприятий резидентов экономической зоны на работу и обратно. Для этого вблизи Грязинской площадки ОЭЗ оборудован остановочный павильон. До мест работы и с предприятий в конце рабочего дня людей подвозят специальные автобусы. В настоящее время ежедневно ходят девять поездов.
Как сообщили в экономзоне, идея возникла давно. Для ее воплощения был выполнен большой объем работ: согласование графиков и маршрутов, строительство остановочного пункта. Один из главных плюсов проекта – экономия компаний на топливе, потому что доставка сотрудников автобусами вместе с арендой транспорта требуют больших затрат. К тому же на поезде можно избежать пробок.
Новым способом доставки сотрудников на данный момент пользуются семь резидентов Грязинской площадки и управляющая компания ОЭЗ «Липецк». Остальные прорабатывают этот вопрос либо корректируют графики работы заводов, чтобы они совпадали с расписанием движения электричек. Поэтапно планируется перевести на новое транспортное обеспечение максимальное количество персонала.
«Работодатели, если они заботятся о том, чтобы к ним с удовольствием шли люди и не было дефицита кадров, должны думать не только о достойном вознаграждении, но и о социальном благополучии сотрудников, а также о создании для них безопасных и комфортных условий труда, в том числе о доставке на предприятия. Об этом мы постоянно говорим липецким предпринимателям и инвесторам. Радует, что многие солидарны с нами в этом плане», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Расписание маршрутов: Липецк – ОЭЗ «Липецк» – Грязи:
Электричка №1:
Станция «Липецк» 7:04
Станция «Чугун-1» 7:11
Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 7:30
Станция «Грязи-Воронежские» 7:48
Электричка №2:
Станция «Грязи-Воронежские» 17:09
Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 17:20
Станция «Чугун-1» 17:39
Станция «Липецк» 17:49
Электричка №3:
Станция «Липецк» 8:05
Станция «Чугун-1» 8:12
Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 8:31
Станция «Грязи-Воронежские» 8:47
Электричка №4:
Станция «Липецк» 18:49
Станция «Чугун-1» 18:56
Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 19:18
Станция «Грязи-Воронежские» 19:32
Электричка №5:
Станция «Липецк» 20:11
Станция «Чугун-1» 20:18
Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 20:37
Станция «Грязи-Воронежские» 20:51
Грязи – ОЭЗ «Липецк» – Липецк.
Электричка №1:
Станция «Грязи-Воронежские» 6:59
Станция «Грязи-Орловские» 7:04
Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 7:10
Станция «Липецк» в 07:39
Электричка №2:
Станция «Грязи-Воронежские» 8:29
Станция «Грязи-Орловские» 8:34
Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 8:40
Станция «Липецк» 9:09
Электричка №3:
Станция «Грязи-Воронежские» 19:02
Станция «Грязи-Орловские» 19:07
Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 19:13
Станция «Липецк» 19:42
Электричка №4:
Станция «Грязи-Воронежские» 20:12
Станция «Грязи-Орловские» 20:20
Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 20:29
Станция «Липецк» 20:58