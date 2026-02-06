ОЭЗ «Липецк» и РЖД запустили регулярное железнодорожное сообщение для сотрудников

Особая экономическая зона «Липецк», Юго-Восточная железная дорога и Пригородная пассажирская компания «Черноземье» запустили совместный проект – электрички, которые курсируют между городами Липецк и Грязи с остановкой на территории ОЭЗ. Этот проект реализован при поддержке правительства Липецкой области и регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Основная цель – доставка сотрудников управляющей компании и предприятий резидентов экономической зоны на работу и обратно. Для этого вблизи Грязинской площадки ОЭЗ оборудован остановочный павильон. До мест работы и с предприятий в конце рабочего дня людей подвозят специальные автобусы. В настоящее время ежедневно ходят девять поездов.

Как сообщили в экономзоне, идея возникла давно. Для ее воплощения был выполнен большой объем работ: согласование графиков и маршрутов, строительство остановочного пункта. Один из главных плюсов проекта – экономия компаний на топливе, потому что доставка сотрудников автобусами вместе с арендой транспорта требуют больших затрат. К тому же на поезде можно избежать пробок.

Новым способом доставки сотрудников на данный момент пользуются семь резидентов Грязинской площадки и управляющая компания ОЭЗ «Липецк». Остальные прорабатывают этот вопрос либо корректируют графики работы заводов, чтобы они совпадали с расписанием движения электричек. Поэтапно планируется перевести на новое транспортное обеспечение максимальное количество персонала.

«Работодатели, если они заботятся о том, чтобы к ним с удовольствием шли люди и не было дефицита кадров, должны думать не только о достойном вознаграждении, но и о социальном благополучии сотрудников, а также о создании для них безопасных и комфортных условий труда, в том числе о доставке на предприятия. Об этом мы постоянно говорим липецким предпринимателям и инвесторам. Радует, что многие солидарны с нами в этом плане», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Расписание маршрутов: Липецк – ОЭЗ «Липецк» – Грязи:

Электричка №1:

Станция «Липецк» 7:04

Станция «Чугун-1» 7:11

Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 7:30

Станция «Грязи-Воронежские» 7:48

Электричка №2:

Станция «Грязи-Воронежские» 17:09

Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 17:20

Станция «Чугун-1» 17:39

Станция «Липецк» 17:49

Электричка №3:

Станция «Липецк» 8:05

Станция «Чугун-1» 8:12

Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 8:31

Станция «Грязи-Воронежские» 8:47

Электричка №4:

Станция «Липецк» 18:49

Станция «Чугун-1» 18:56

Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 19:18

Станция «Грязи-Воронежские» 19:32

Электричка №5:

Станция «Липецк» 20:11

Станция «Чугун-1» 20:18

Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 20:37

Станция «Грязи-Воронежские» 20:51

Грязи – ОЭЗ «Липецк» – Липецк.

Электричка №1:

Станция «Грязи-Воронежские» 6:59

Станция «Грязи-Орловские» 7:04

Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 7:10

Станция «Липецк» в 07:39

Электричка №2:

Станция «Грязи-Воронежские» 8:29

Станция «Грязи-Орловские» 8:34

Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 8:40

Станция «Липецк» 9:09

Электричка №3:

Станция «Грязи-Воронежские» 19:02

Станция «Грязи-Орловские» 19:07

Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 19:13

Станция «Липецк» 19:42

Электричка №4:

Станция «Грязи-Воронежские» 20:12

Станция «Грязи-Орловские» 20:20

Остановочный пункт «ОЭЗ Липецк» 20:29

Станция «Липецк» 20:58