Липецкую область с деловым визитом посетили представители Республики Беларусь, среди которых руководство администрации Заводского района Минска, свободной экономической зоны «Минск», нескольких профильных учреждений, автопроизводители. «Нам очень важно сейчас наметить перспективы расширения торгово-экономических отношений между Липецкой областью и Республикой Беларусь. Мы возлагаем большие надежды в сегодняшней ситуации на деловое сообщество, которое станет двигателем интеграционных процессов. Уверен, что наше взаимодействие будет еще более эффективным», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.

Для гостей провели экскурсию по территории грязинской площадки ОЭЗ «Липецк», во время которой познакомили с историей экономической зоны, ее резидентами, деятельностью предприятий. Затем руководители особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» и свободной экономической зоны «Минск» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает расширение и укрепление экономических связей, развитие взаимной производственной кооперации, импортозамещения, торговли и инвестиций. Также стороны намерены сотрудничать в плане организации совместных выставок и семинаров, визитов делегаций, предоставления информации об инвестиционном климате, потенциальных инвесторах, новых сферах взаимодействия.

«Россия и Белоруссия давние партнеры по бизнесу. Обе наши стороны постоянно стремятся к усилению совместной работы. Мы часто посещаем с деловыми визитами своих коллег, они с удовольствием приезжают к нам для обмена опытом и налаживания новых контактов. Соглашение, которое мы подписали с СЭЗ «Минск», представляет взаимный интерес и позволяет говорить о дальнейшем укреплении деятельности по развитию промышленности и инвестиций», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Роман Петрухин.