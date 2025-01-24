ОЭЗ «Липецк» и Центр молодежной карьеры запускают совместный проект. Школьники, студенты и их родители смогут получить грамотные консультации по профориентации и трудоустройству на предприятия особой экономической зоны.

Как пояснили на ОЭЗ, на их территории проводится много встреч с молодыми людьми, на которых рассказывают про условия работы на заводах. Карьерные специалисты экономзоны решили пойти еще дальше и вести персональные консультации. Подскажут, куда лучше поступить, чтобы после учебы устроиться на хорошее предприятие, что выбрать: среднее профессиональное образование или пойти в 10 класс, где лучше пройти практику.

Получить рекомендацию можно по понедельникам в 13:00 и 16:00 в Липецке по адресу: улица Студенческий городок, 24. Предварительная запись по телефону: (+74742) 37-03-08.

«Старшеклассникам гораздо проще смотреть в завтрашний день, когда они знают, куда пойти учиться и куда потом трудоустроиться, и уверены, что будет именно так. Региону нужны квалифицированные кадры и замечательно, что мы знаем, как сделать так, чтобы интересы работодателей совпадали с ожиданиями нашей молодежи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.