ОЭЗ «Липецк» подводит итоги 20-летней работы

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил ОЭЗ «Липецк» в день её 20-летия. Глава региона ознакомился с работой площадок, пообщался с руководством и сотрудниками особой экономической зоны, а также принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к юбилею.

История ОЭЗ «Липецк» началась в 2005 году: в июле был принят Федеральный закон № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а в декабре вышло Постановление Правительства РФ № 782 о создании на территории Грязинского района Липецкой области ОЭЗ промышленно-производственного типа.

«Когда-то всё начиналось практически с чистого поля в Грязинском округе. Сегодня масштаб совсем другой. Это три промышленные площадки — в Грязях, Липецке и Елецком округе. 66 резидентов, 6200 рабочих мест, свыше 131 млрд рублей инвестиций. И ОЭЗ продолжает расти. Ещё 15 заводов строятся или проектируются. Это значит, будут новые производства, инвестиции и рабочие места для наших жителей», — отметил Игорь Артамонов.

В 2025 году ОЭЗ «Липецк» вновь возглавила IX Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности и была признана лучшей особой экономической зоной промышленно-производственного типа России. В первый раз этот статус ей был в присвоен в 2022 году, второй – в 2024-м.

Резиденты и управляющая компания особой экономической зоны активно участвуют в жизни региона: проводят турнир по мини-футболу «Кубок Бекарт», конкурс профмастерства «Кубок сварки Гермес», промышленный велозаезд и фестиваль современного искусства «Арт-Елец». Эти события стали визитной карточкой не только ОЭЗ, но и всей Липецкой области.Важное направление — работа с кадрами. Заключены соглашения с учебными заведениями, школьников вовлекают в профориентационные проекты, студенты проходят практику на заводах с возможностью трудоустройства. Активно развивается промышленный туризм, ежегодно площадки ОЭЗ посещают больше 4 тысяч человек.В честь юбилея наградили сотрудников компании. Больше 40 работников отмечены наградами федерального уровня, благодарностями и почетными грамотами губернатора Липецкой области, областного Совета депутатов, администраций Грязинского и Елецкого округов, а также ОЭЗ «Липецк».

«Двадцать лет — это серьезный рубеж. За эти годы ОЭЗ «Липецк» прошла путь от идеи до признанного лидера среди особых экономических зон страны. Мы гордимся тем, что у нас работают десятки высокотехнологичных предприятий, созданы тысячи рабочих мест. Но главное наше достижение — люди. Команда профессионалов, которые строили и продолжают строить эту историю. Впереди новые задачи и мы уверены, что еще многое можем сделать, несмотря на тот вклад, который уже внесли», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.