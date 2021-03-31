В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялось торжественное вручение III премии «Russian Business Guide. Люди Года».

Открывавший церемонию вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев отметил, что прошлый год выдался особенно сложным, но в целом бизнесу удалось справиться с его вызовами.

Памятными статуэтками и дипломами RBG наградили в этот день представителей инновационного и социально ориентированного бизнеса. Также награды вручили губернаторам регионов, ведущим успешную деятельность по привлечению инвесторов и открытым для СМИ.

АО “ОЭЗ” ППТ “Липецк” стало победителем в номинации “Лучшая промышленная площадка”.

Всего же наград удостоилось более 50 представителей отечественного бизнеса в 31 номинации, среди которых – «За вклад в развитие промышленности», «Лучшая инновационная площадка», «Женщина в бизнесе», «Энергосбережение. Инновация в энергетике», «Бренд года» и многие другие.

Учредителем премии является международный журнал «Russian Business Guide», с 2006 года издающийся издательско-коммуникационной группой «Бизнес-Диалог Медиа» при поддержке Палаты. Издание с успехом рассказывает об инвестиционных возможностях регионов России и международном сотрудничестве российского бизнеса. Журнал является информационным партнером крупных экономических, инвестиционных форумов СОЧИ, КЭФ, Иннопром, ВЭФ и еще более 80 площадок.

«Особая экономическая зона «Липецк» сегодня опережает многие другие подобные площадки страны, занимая лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах. Открывая инновационные предприятия на территории региона, продукция которых будет востребована на российском рынке, мы решаем сегодня главные для нас задачи, в числе которых социально-экономическое развитие области, повышение качества и уровня жизни людей, рост их благосостояния», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.