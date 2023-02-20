ОЭЗ «Липецк» подключилась к региональному социально-образовательному проекту «Рядом», направленному на адаптацию семей, прибывших с территории Донбасса и Украины. Экономическая зона помогает в профориентации, поиске работы и построении карьеры. Первую ознакомительную экскурсию по территории Грязинской площадки ОЭЗ провели для 18 человек. Сейчас они живут в пункте временного пребывания в санатории «Мечта», но уже настроены на трудоустройство.

Гости посетили завод компании «Эгида», который открыли в ОЭЗ в конце 2022 года. Предприятие выпускает пенополиуретан и использует передовые технологии и новейшее оборудование. Представители «Эгиды» показали производство, образцы продукции, рассказали о перспективах развития, социальном пакете и преференциях для сотрудников. Потенциальных работников заинтересовали условия, которые предлагает компания.

Участники проекта выразили готовность посетить и другие предприятия ОЭЗ «Липецк». Пока график экскурсий формируется, всем заинтересованным в трудоустройстве рекомендовали изучить предложения от резидентов на сайте особой экономической зоны во вкладке «Вакансии». Перечень свободных рабочих мест постоянно обновляется. Также соискатели могут самостоятельно заполнить анкету и отправить ее работодателю.

«Особая экономическая зона – это не одно, а совокупность предприятий, которые нацелены на развитие и расширение производства. Для этого им нужно иметь трудовые ресурсы и быть готовым предложить кандидатам достойную зарплату и выгодный соцпакет. Только при таких условиях ОЭЗ и Липецкая область в целом могут быть привлекательны для трудовой миграции», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.