ОЭЗ «Липецк» заняла второе место Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Ежегодная пресс-конференция, во время которой огласили итоги рейтинга, прошла в Москве на площадке информационного агентства ТАСС. В 2023 году эксперты оценили 32 экономические зоны. 33 показателя рейтинга сформированы по семи функциональным блокам. ОЭЗ «Липецк» заняла второе место. Первое у ОЭЗ «Алабуга», третье – у ОЭЗ «Ульяновск».

«Инвестиционная привлекательность – важная составляющая экономического процветания территории. Причем это понятие включает совокупность факторов, также оказывающих положительное влияние на развитие социальной сферы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ России проводится Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации с 2017 года. Основная цель – определение наиболее инвестиционно-привлекательной ОЭЗ, обеспечивающей инвестору наилучшие условия реализации проекта в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками.

«Подобное признание в конце года всегда становится приятной оценкой за проделанную работу. 2023-й был насыщенным, мы много взаимодействовали с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, с Министерством экономического развития РФ. На своей площадке мы провели международный Форум особых экономических зон, считаю это большим достижением. Отлично, что в этом году нам удалось поделиться своим опытом с множеством коллег, мы продолжаем развиваться», – обратился к участникам пресс-конференции генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.