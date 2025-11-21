ОЭЗ «Липецк» совместно с Фондом «Защитники Отечества» помогут ветеранам СВО переобучиться и трудоустроиться

Особая экономическая зона «Липецк» и региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает партнерство по содействию в трудоустройстве участников СВО, в том числе имеющих инвалидность, а также членов их семей. Кроме того, стороны планируют проведение совместных семинаров, круглых столов, рабочих встреч, реализацию проектов и программ по отдельным направлениям.

Ранее в ОЭЗ «Липецк» провели промышленную экскурсию для участников специальной военной операции и их родственников, показали Грязинскую площадку экономической зоны с посещением завода «ОБО Беттерманн Производство». В настоящее время на предприятиях ОЭЗ «Липецк» трудятся четыре ветерана СВО, в процессе оформления на работу еще нескольких человек.

Как отметили в ОЭЗ, в этом году проведено около 30 собеседований с участниками специальной военной операции, в том числе, на базе фонда «Защитники Отечества». Им помогают не только найти рабочие места, но и составить резюме, направить его потенциальным работодателям, консультируют по вопросам переобучения или повышения квалификации. К работе подключается максимальное число компаний-резидентов.

На ближайшее время запланированы новые экскурсии на промышленные площадки особой экономической зоны. Их проведут для детей участников СВО, а также для сотрудников фонда «Защитники Отечества». «Люди с фронтовым прошлым, как правило, дисциплинированные, ответственные, сильные. Это хорошие сотрудники для любой компании», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.