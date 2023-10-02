Лидером первого ESG-рейтинга особых экономических зон России стала ОЭЗ промышленно-производственного типа «Липецк». Исследование проведено Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в сентябре 2023 года. 15 ОЭЗ из 13 субъектов страны показали, насколько эффективно используют возможности, связанные с повесткой устойчивого развития, посредством политик, программ, раскрытия информации и предпринимаемых мер и инициатив.

Как отметили в Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, уровень интеграции ESG-принципов в деятельность управляющих компаний особых экономических зон включил показатели в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Эти показатели соотнесены со Стандартом раскрытия нефинансовой отчетности для управляющих компаний инфраструктурных площадок. Ключевыми факторами, повлиявшими на результаты первого ESG-рейтинга, стали персональный прогресс и развитие управляющей компании особой экономической зоны.

«Успешность ОЭЗ «Липецк» подтверждается не в первый раз. Во многом это заслуга грамотного управления, настроя команды на результат и ответственного отношения к решению поставленных задач», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Второе место в ESG-рейтинге заняла ОЭЗ ТВП «Технополис Москва», третье – ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург». В номинации «Лучшая экологическая политика» отмечена ОЭЗ ППТ «Оренбуржье», «Лучшая социальная политика» – ОЭЗ ППТ «Калуга», «Лучшее корпоративное управление» – ОЭЗ ТВТ «Дубна».