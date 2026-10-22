ОЭЗ «Липецк» в четвертый раз признана лучшей в России

Особая экономическая зона «Липецк» в третий раз подряд и в четвёртый раз за пять лет стала лучшей в стране. Это результаты Х Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России за 2026 год. Ежегодно его готовит Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития РФ.

ОЭЗ «Липецк» возглавила данный рейтинг и снова была признана лучшей особой экономической зоной промышленно-производственного типа России. Напомним, в первый раз этот статус ей был в присвоен в 2022 году, второй – в 2024-м, третий – в 2025-м.

«В четвёртый раз за пять лет ОЭЗ «Липецк» признаётся лучшей в России. Для нас это высокая оценка и подтверждение того, что выбранный курс на создание комфортных условий для инвесторов работает. За этим признанием – тысячи созданных рабочих мест, миллиарды рублей инвестиций и доверие бизнеса, который приходит в регион всерьёз и надолго. На площадках ОЭЗ продолжают открываться новые производства, действующие предприятия расширяются. Это говорит о том, что инвестиционная политика региона выстроена правильно. Наша задача – не останавливаться на достигнутом и продолжать создавать условия для прихода капитала, развития технологий и создания рабочих мест. Это основа устойчивости экономики и благополучия людей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

ОЭЗ «Липецк» расположена на трех промышленных площадках – в городе Грязи, в Елецком округе и в Липецке. На 1 июля 2026 года здесь зарегистрировано 65 резидентов. На Грязинском и Елецком участках деятельность ведут 36 предприятий, еще восемь строятся или расширяют свои производства, восемь находятся в стадии проектирования.

За время работы особой экономической зоны в её развитие вложено более 130 млрд рублей инвестиций. Объём произведённой резидентами продукции превысил 580 млрд рублей. В бюджет перечислено 35 млрд рублей налоговых отчислений. Таможенные платежи составили 24 млрд рублей. На предприятиях ОЭЗ создано более 6 200 рабочих мест.

В 2026 году на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» был дан старт работе первой очереди завода компании «Сибу Индастриэл» по производству гранулированных шлакообразующих смесей для непрерывной разливки стали. Объём инвестиций в проект составил 1,7 млрд рублей. Создано 70 рабочих мест.

Также в этом году началось строительство второго завода компании «Петэксперт» с инвестициями больше 2 млрд рублей. Там будут выпускать влажные корма для домашних животных.

На Петербургском международном экономическом форуме несколько месяцев назад был подписан ряд соглашений по созданию новых производств в ОЭЗ «Липецк». В частности, должна появиться фабрика мороженого. Проектом предусмотрена организация выпуска широкого ассортимента, включая вафельный стаканчик, рожок, эскимо, а также семейные форматы и линейку продукции для сегмента HoReCa. Это позволит обеспечить различные форматы потребления – от розничных продаж до профессионального использования на предприятиях общественного питания.

Ещё одно важное инвестсоглашение ПМЭФ-2026 касается создания предприятия по выпуску медицинских изделий и комплектующих к ним. Ожидается, что это будет производство мощностью 500 млн игольных заготовок и 10 млн базовых наборов для внутривенных вливаний в год. Цель проекта – обеспечить российский рынок качественной медицинской продукцией и снизить критическую зависимость от импорта в этом сегменте.