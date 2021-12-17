Особая экономическая зона «Липецк» в рейтинге инвестиционной привлекательности заняла второе место среди 27 ОЭЗ из 21 региона России. Об итогах деятельности особых экономических зон и оценке их эффективности рассказал заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин. В презентации итогов Национального рейтинга особых экономических зон также принял участие директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Как отметил Сергей Галкин, за время существования ОЭЗ была выстроена система управления и оценки эффективности, основанная не только на бюджетных показателях, но и на данных о деятельности резидентов, органов управления ОЭЗ, сроках существования площадок. «Особые экономические зоны доказали свою эффективность. Объем уплаченных в бюджет платежей резидентов ОЭЗ почти в три раза превысил объем полученных льгот. Платежи резидентов также превысили бюджетные инвестиции в инфраструктуру ОЭЗ. Резидентами уже уплачено 229 млрд рублей налогов, таможенных платежей и страховых сборов. При этом получено льгот на 84 млрд рублей. В создание инфраструктуры ОЭЗ за счет федерального и региональных бюджетов направлено около 225 млрд рублей», – сообщил Сергей Галкин.

В 2021 году был запущен ряд механизмов для развития инфраструктуры ОЭЗ. Регионы получили возможность направлять на создание инфраструктуры средства, высвобожденные после реструктуризации бюджетных кредитов, а также привлекать инфраструктурные бюджетные кредиты.

«Открывая инновационные предприятия на территории региона, продукция которых будет востребована на российском рынке, мы решаем сегодня главные для нас задачи, в числе которых социально-экономическое развитие области, повышение качества и уровня жизни людей, рост их благосостояния. Особая экономическая зона «Липецк» сегодня опережает многие другие подобные площадки страны, занимая лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах. Но темпы нужно увеличить. Необходимо на 100% заполнить резидентами грязинскую площадку и интенсивнее развивать елецкую», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Всего в рамках этого механизма регионы направят более 20 млрд рублей на инфраструктуру ОЭЗ. Будут построены дороги, инженерные сети и коммунальная инфраструктура для 55 резидентов в 14 особых экономических зонах. Кроме того, одобрены более 22 млрд рублей инфраструктурных кредитов на развитие инфраструктуры преференциальных режимов. Это позволит создать около 14 тысяч новых рабочих мест и даст дополнительный импульс для развития экономики», – сказал Сергей Галкин.

«Целью «Бизнес-навигатора по особым экономическим зонам России – 2021» и V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ является определение наиболее инвестиционно привлекательной ОЭЗ, обеспечивающей инвестору наилучшие условия реализации проекта в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками. Особенностью рейтинга текущего года является его максимально широкий охват – в него включены не только ОЭЗ, давно зарекомендовавшие себя, как успешно функционирующие, но и недавно созданные ОЭЗ, находящиеся на стадии развития. «Бизнес-навигатор по особым экономическим зонам России» – это настольная книга российских и зарубежных инвесторов», – прокомментировал Андрей Шпиленко.