Официальное поздравление правительства Липецкой области с Днём знаний

Правительство Липецкой области и региональный парламент поздравили школьников, студентов, педагогов и родителей с Днём знаний.

«Первое сентября – важный день. Для первоклассников сегодня впервые звенит школьный звонок, первокурсники начинают новый этап своей жизни, а выпускникам предстоит важный год, когда нужно будет определиться с будущей профессией.

Новый учебный год – это всегда новые знания, знакомства, открытия и возможности проявить себя. Желаем ребятам не бояться ставить перед собой большие цели, быть любознательными, настойчивыми и верить в свои силы.

Особые слова благодарности – нашим педагогам. Ваши знания, терпение, мудрость и искренняя забота помогают детям раскрывать таланты, находить своё призвание и становиться самостоятельными. Спасибо родителям, которые каждый день поддерживают своих детей, радуются их успехам и помогают справляться с трудностями.

Образование было и остаётся одним из главных приоритетов Липецкой области. Мы продолжим создавать современные и комфортные условия для учёбы, обновлять школы и колледжи, поддерживать педагогов и давать детям как можно больше возможностей для развития и самореализации.

Пусть новый учебный год будет интересным и успешным, принесёт яркие события, добрые встречи и заслуженные победы. Желаем ученикам и студентам отличных результатов и новых открытий, педагогам – вдохновения и благодарных учеников, а родителям – терпения и поводов для гордости за своих детей!

С Днём знаний! С новым учебным годом!»