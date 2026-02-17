Официальное заявление правительства Липецкой области по факту распространения недостоверной информации о выдаче жилищного сертификата в Измалковском округе

В социальных сетях распространяется информация о том, что в Измалковском округе сертификат на получение жилья был вручен «семье мигранта».

Сообщаем: данная информация является грубым искажением фактов и не соответствует действительности.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты (а не квартиры) действительно было вручено — гражданину Российской Федерации, уроженцу Ставропольского края. С 2013 года он вместе с семьёй постоянно проживает на территории Измалковского округа. Трое детей в этой семье родились в 2016–2022 годах на территории округа. При этом один ребенок является инвалидом.

С 2022 года семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в рамках программы «Обеспечение жильём молодых семей». На дату вручения свидетельства – 11 февраля 2026 года – семья находилась первой в очереди на получение среди многодетных заявителей Измалковского округа после 4-х лет ожидания в очереди.

Программа предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС не учитывает доход семьи. Включение в список участников осуществляется по установленным правилам и очередности. Преимущественным правом на получение субсидии пользуются многодетные семьи.

Национальность, фамилия или внешность не являются и не могут являться основанием ни для получения, ни для отказа в предоставлении поддержки.

Вместе с тем обращаем внимание: в ряде публикаций обсуждение сопровождается некорректными формулировками и персональными оценками. Призываем пользователей и администраторов сообществ не распространять непроверенную информацию, сохранять корректность в публичных обсуждениях и уважать достоинство людей.

Учитывая большой общественный резонанс, все прочие факты, озвученные в интернет-публикациях, будут дополнительно проверены. Правительством области направлены соответствующие запросы в прокуратуру региона. В случае выявления нарушений глава округа понесёт полную ответственность в рамках закона.