Губернатор Липецкой области провел первое заседание координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи. Участниками его стали представители органов власти, педагоги, родители, руководители и активисты детских и молодежных объединений региона. В их числе ЮНАРМИЯ, Российское движение школьников, Российский Союз Молодежи, Российские студенческие отряды, Совет лидеров Липецкой области, сообщество конкурса «Большая перемена» и другие, которые вольются в новое объединение. Инициатива о создании такой структуры поступила от самих школьников и была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Задачей движения является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации молодых людей по самым разным направлениям. А ключевой принцип его работы — добровольность участия. Ребёнок должен присоединяться к движению, потому что ему это интересно, а не потому, что кто-то сказал так сделать. Сегодня перед нами стоит цель расставить акценты и определить будущие точки роста в работе движения. Оно должно присутствовать везде, где растут дети: не только в крупных городах, но и в небольших посёлках, деревнях. Первичные отделения нужно создать на базе всех образовательных организаций», – отметил Игорь Артамонов.

Новое движение имеет ряд отличительных особенностей. Так, наблюдательный совет РДДМ возглавил лично Президент Российской Федерации. Специально для этого движения был подготовлен закон. Он был внесён в Государственную Думу 19 мая, а одобрен уже 14 июля. Законом определён статус РДДМ как «общественно-государственного движения» и указаны два ответственных ведомства — Министерство просвещения РФ и Федеральное агентство по делам молодёжи. Региональные координационные советы лично возглавляют главы регионов. Таким образом, институт детского движения получает право на государственную поддержку и возможность финансирования мероприятий и инициатив.

Еще одним отличием РДДМ от других молодежных объединений будет то, что его главными мотиваторами станут сами дети и молодые люди, которые уже имеют опыт деятельности в подобных движениях. На них же возложена обязанность придумать название, эмблемы, символы и традиции движения. Конкурс проводился осенью. Его итоги подведут на I Съезде Российского движения детей и молодёжи, который пройдет в Москве на 17-21 декабря. Утверждены будут не только название, но и основные направления деятельности, программа развития.

Сегодня же были даны поручения областным управлениям по организации работы регионального отделения и созданию первичек на базе школ, разработке плана работы на 2023 год. В завершении заседания в большом зале правительства прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена». Игорь Артамонов вручил ребятам и их родителям благодарственные письма.