На 6-ой сессии Липецкого облсовета депутаты рассмотрели и одобрили проект закона «О возложении отдельных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документ разработан для повышения доступности отдельных государственных услуг.

Теперь через МФЦ можно будет оформить документы о рождении и смерти. За получением услуги можно будет обратиться в любой удобный многофункциональный центр независимо от места жительства или пребывания. Исключение составит регистрация рождения с одновременным установлением отцовства.