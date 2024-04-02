Новый проект «Навигатор услуг» запущен в управлении имущественных и земельных отношений Липецкой области. Он направлен на создание сервиса, упрощающего процедуру подачи заявления на оформление земли и объединит в себе всю необходимую информацию для быстрого поиска услуг. Сервис поможет правильно определить необходимую услугу, а если останутся вопросы, к решению задачи подключится чат-бот.

«Навигатор услуг» уже запущен. С 1 по 12 апреля проходит первый этап тестирования. Каждый житель Липецкой области может внести свои предложения в сценарий сервиса, по ссылке или в любом из центров «Мои документы», оставив обратную связь.

«В Липецкой области активно внедряется практика предоставления услуг в электронном виде. Развивая эти системы, мы не только упрощаем механизм получения определенных справок и документов, но и совершенствуем межведомственное взаимодействие», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.