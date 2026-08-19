Огнеборцы-санитары

За минувшую неделю в ЕДДС поступило 275 сообщений. По службам ДДС было зарегистрировано 267 обращений. Пожарные подразделения выезжали 5 раз. Спасатели оказывали помощь населению во вскрытии двери и погрузке больного человека в карету скорой помощи, искали источник задымления, проверяли сообщение о минировании здания районного суда (ложное).

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 94 сообщения. Произошло два ДТП, без пострадавших. Скорая медицинская помощь обслужила 140 вызовов, газовая служба для устранения неполадок выезжала 21 раз, в том числе с утечкой газа — 2.

Восемь сообщений в ЕДДС касались водоснабжения. Порывы водопроводов устраняли в д. Ольховке, п. Добринка (2), с. Большая Отрада, д. Александровке (2), ст. Хворостянка, с. Лебедянка.