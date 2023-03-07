Пожар произошел в селе Отскочное Дуровского сельского поселения 21 февраля. Примерно в половине первого дня загорелся жилой дом на улице Васильевской.

На вызов выехали по одному отделению пожарных частей №6 с. Средняя Матренка и №13 ст. Хворостянка. На момент приезда пожарных горела кровля дома, которая затем обрушилась. В 12.49 пожар был локализован, а спустя 15 минут открытое горение удалось ликвидировать. В результате пожара огнем были уничтожены кровля и домашнее имущество. В доме был обнаружен труп мужчины 1977 г.р. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В связи с трагическим событием дознавателем ОНД по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам, капитаном внутренней службы Владимиром Юшковым и начальником ПЧ №6 с. Средняя Матренка Александром Шестаковым был проведен повторный профилактический рейд на территории Дуровского сельского поселения.

Они побывали в магазине с. Отскочное, где поговорили с покупателями и вывесили памятки о мерах пожарной безопасности. Навестили местного жителя, дом которого отапливается углем, провели с ним профилактическую беседу, проверили исправность печи.

Следующий визит огнеборцы совершили к жителю села Дурово, дом которого уже горел не так давно. Его хозяин проживает один, отопление в доме печное. Владелец жилья извлек урок из своего несчастья. Печка оказалась в хорошем состоянии, а сам хозяин заверил, что теперь строго следует мерам пожарной безопасности.

Состоялась профилактическая беседа о пожарной безопасности и в сельской администрации, куда были приглашены местные жители.

Цифра

7 пожаров произошло в Добринском районе за первые два месяца текущего года.