Огонь перекинулся на кладбище в Нижней Матренке после загорания рядом сухой травы

5 октября на окраине села Нижняя Матрёнка загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на кладбище. Последствия пожара могли быть более серьезными, если бы не слаженные действия всех участников ликвидации происшествия.
– Благодаря вовремя полученному от Наталии Губиной сигналу, оперативным действиям членов добровольной пожарной дружины в лице Александра Овцынова и Сергея Бирюкова, а также неравнодушного жителя села Леонида Шарова удалось не допустить распространения огня по территории погоста. ООО “Восход” и ООО “Евро Ланд” выделили технику и людей, которые совместно с ОПСП №12 с. Коробовка полностью локализовали горение, – рассказал глава Нижнематренского поселения Вадим Батышкин.
Напоминаем, что на территории Липецкой области действует особый противопожарный режим. Будьте осторожнее с огнем и не разводите костров. За это штрафуют.
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5 октября 2020 года. С. Нижняя Матрёнка. Произошло возгорание сухой травы на окраине села. Огонь перекинулся на кладбище. Благодаря вовремя полученному сигналу (Губина Наталия), оперативным действиям членов ДПД (Овцынов Александр и Бирюков Сергей) и неравнодушного жителя села Шарова Леонида удалось не допустить распространения огня по территории погоста. А выделенная техника и сотрудники ООО “Восход” и ООО “Евро Ланд” совместно с огнеборцами ОПСП√12 с. Коробовка полностью локализовали горение. Всем принявшим участие в тушении большое спасибо!!!