Огонь перекинулся на кладбище в Нижней Матренке после загорания рядом сухой травы

5 октября на окраине села Нижняя Матрёнка загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на кладбище. Последствия пожара могли быть более серьезными, если бы не слаженные действия всех участников ликвидации происшествия.







– Благодаря вовремя полученному от Наталии Губиной сигналу, оперативным действиям членов добровольной пожарной дружины в лице Александра Овцынова и Сергея Бирюкова, а также неравнодушного жителя села Леонида Шарова удалось не допустить распространения огня по территории погоста. ООО “Восход” и ООО “Евро Ланд” выделили технику и людей, которые совместно с ОПСП №12 с. Коробовка полностью локализовали горение, – рассказал глава Нижнематренского поселения Вадим Батышкин.

Напоминаем, что на территории Липецкой области действует особый противопожарный режим. Будьте осторожнее с огнем и не разводите костров. За это штрафуют.