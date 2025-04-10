За минувшую неделю в ЕДДС поступило 321 сообщение. По службам ДДС было зарегистрировано 312 обращений. Пожарные подразделения выезжали 29 раз. Огнеборцы ликвидировали возгорание бесхозного строения в с. Хворостянка, тушили сухую растительность и мусор на площади более одного гектара, проверяли сигнал о термоточке. Одним словом, огонь со всех сторон. Также спасатели дежурили на месте обнаружения фрагментов беспилотника, тренировались и отрабатывали нормативы, оказывали помощь населению по вскрытию двери.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 97 сообщений. Произошло одно ДТП, без пострадавших. Скорая медицинская помощь обслужила 151 вызов, газовая служба для устранения неполадок выезжала 27 раз, в т.ч. с утечкой газа — 4.

Восемь сообщений в ЕДДС касались водоснабжения.

Напоминаем, что с 26 марта 2025 года в Липецкой области начался пожароопасный сезон, который продлится до наступления стабильных дождей или появления снега.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что власти обратились к жителям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и не разжигать костры, а в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить по номеру «112».

«Предотвратить основные риски может соблюдение простых правил пожарной безопасности. Каждый из нас несет ответственность за то, что происходит в нашем регионе», – сказал Игорь Артамонов.