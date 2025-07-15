Ограничение на посещение и въезд транспорта введено в 10 лесничествах Липецкой области

Ограничение на посещение и въезд транспорта в 10 лесничествах Липецкой области вводится с 11 по 31 июля. Меры установлены правительством региона в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.

Ограничения касаются границ Грязинского, Данковского, Добровского, Донского, Елецкого, Задонского, Тербунского, Усманского, Чаплыгинского, а также Липецкого лесничеств.

«Друзья, соблюдение этих мер — это вопрос нашей общей ответственности. Один неосторожный шаг может привести к катастрофе, поэтому прошу всех соблюдать ограничения. Берегите себя и природу — сообщайте о нарушениях по тел. 112 и избегайте любых рисков», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С 12 июля на территории Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов — 4 класс горимости.