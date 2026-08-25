Ограничение на посещение лесов в Липецкой области продлено до 13 сентября

Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в Липецкой области вводится с 24 августа по 13 сентября. Это определено постановлением правительства Липецкой области №427 от 20 августа 2026 года, сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

Ограничение на посещение лесов вводят для предотвращения лесных пожаров и обеспечения санитарной безопасности в лесах. Порядок установления такой меры закреплен в Лесном кодексе Российской Федерации. Согласно документу ограничения могут вводиться в следующих случаях: наступление пожароопасного сезона; установление особого противопожарного режима; объявление чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров.

В лесах Липецкой области с 20 мая по 30 сентября введен особый противопожарный режим. Вчера липецкий ЦГМС сообщил, что с 21 августа на территории Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.

«В таких условиях даже небольшая искра или непотушенный костёр могут привести к возгоранию, а огонь очень быстро распространится. Ограничения вводятся, чтобы убрать или минимизировать эти риски. Это вопрос безопасности людей и сохранности природных ресурсов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.