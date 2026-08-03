Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств вводится в Липецкой области с 3 по 23 августа. Меры вводятся для предотвращения лесных пожаров и обеспечения санитарной безопасности в виду прогнозируемой жаркой сухой погоды.

Напомним, что в лесах Липецкой области с 20 мая по 30 сентября введен особый противопожарный режим. В это время запрещается: разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки с помощью открытого огня.

Нарушение правил пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима влечет наложение штрафа: на граждан – до 50 000 рублей, на должностных лиц – до 90 000 рублей, на юрлиц – до 1 млн рублей. При обнаружении возгораний в лесу липчан просят звонить по бесплатному номеру: 8-800-100-94-00.

«Ограничительные противопожарные меры в регионе вводятся, когда устанавливается сухая и жаркая погода и возрастает риск возгораний. Лесной пожар может стать причиной очень большой беды и большого ущерба как хозяйствам, так и природе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.