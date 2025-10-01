Ограничения на посещение лесов сняты в Липецкой области

В лесах Липецкой области отменён особый противопожарный режим. Он действовал со 2 июня 2025 года. Также разрешён въезд транспорта на территорию лесных массивов.

Ограничения сняты в связи с нормализацией метеорологической обстановки, пояснили в региональном министерстве лесного хозяйства. Также там напомнили, что по-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, а при обнаружении возгорания в лесу звонить по номеру: 8-800-100-94-00.

«Обеспечение пожарной безопасности в лесах требует комплексных решений. Мы сочетаем традиционные методы патрулирования с современными технологиями, что позволяет эффективно защищать лесной фонд области в любых погодных условиях», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.