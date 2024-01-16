Оценка численности охотничьих ресурсов будет проведена в Липецкой области с 15 января по 15 марта 2024 года. Учет численности объектов животного мира проводится на территориях государственных природных заказников регионального значения, закрепленных и общедоступных охотничьих угодий на основании научно-обоснованных методик Минприроды России, сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

Зимний маршрутный учет проводится на территориях площадью более 8 тысяч гектаров и используется для определения численности лося, косули европейской, кабана, благородного оленя, волка, лисицы, куниц, хорей, горностая, белки, зайца русака, зайца беляка, а также тетерева, куропаток.

Основной способ оценки – по следовой деятельности. Также применяется авиаучет. Его проводят с помощью беспилотных или пилотируемых воздушных судов с использованием фото, видео или тепловизионной аппаратуры. Еще один способ – учет численности в местах искусственных концентраций. Собранный во время работы материал позволит охарактеризовать численность основных видов животных, обитающих на территории Липецкой области, а также выявить динамику численности по сравнению с прошлыми годами.

«Важно вести учет за объектами животного мира и природными ресурсами, чтобы контролировать экологическую ситуацию и не допускать критических изменений», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.