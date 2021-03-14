В субботу, 13 марта, в Данковском районе Липецкой области провели соревнования по охотничьему биатлону. В прошлом году пандемия внесла свои коррективы, и так полюбившийся местным охотникам-любителям чемпионат пришлось отменить.

“Лыжи не ехали” в буквальном смысле слова. Но это не стало поводом забыть лыжные гонки и состязания по стрельбе, – рассказал на своей странице в Инстаграм глава Данковского района Валерий Фалеев.

В этом году чемпионат района по охотничьему биатлону прошел на угодьях Ягодновского сельского поселения. Участников собралось не так много, как раньше.

“Видимо, коронавирус пока придерживает спортсменов дома. И всё же нашлись желающие расчехлить оружие и посоревноваться. В категории до 35 лет 1 место занял Иов Деревнин, призёром данной номинации стал Александр Юдаев. В возрастной номинации 35+ победу одержал Алексей Пажетных. Неоднократным победителем в категории 60+ является Александр Пилюгин”, – поделился об итогах соревнований Валерий Фалеев.