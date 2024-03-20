Охотник-любитель из Нижней Матренки призывает с уважением относиться к природе

Михаил Губин родился в Нижней Матренке в семье простых колхозников. Говорит, в его роду было много рыболовов и охотников.

— Прадед Иван Мартынович Губин так, вообще, снайпером слыл, — рассказывает Михаил Анатольевич. — Из простой винтовки за 300 метров в волка попадал. Он у местного барина за охоту отвечал.

Так получилось, что Михаилу Анатольевичу передалась страсть прадеда к охоте, а самое главное, любовь к природе. Лет с восьми стал один ходить на рыбалку. Признается, что всегда ловит только на удочку. Есть у него и свои заветные места на реке Матренке и там, где она впадает в Байгору. Добычей Михаила нередко были сомы, речные сазаны, а однажды поймал двухкилограммового линя опять же на удочку.

Но все же главное увлечение Михаила Губина — охота. Рассказывая о ней, собеседник сразу делает оговорку:

— Нужно понимать, что настоящие охотники не убивают дичь, а добывают.

Да и, вообще, у охотников есть много своих писаных и неписаных правил, которым обучают всех новичков. В 1986 году Михаил официально вступил в общество рыболовов и охотников, получил членский охотничий билет этой организации.

«Росохотрыболовсоюз» — это школа правильной охоты, передача опыта и охотничьих традиций от старшего поколения к молодому, организация и ведение охотничьего хозяйства.

— В нашем районе тогда это общество возглавлял Владимир Васильевич Сигорский, — рассказывает М. Губин. — Прежде чем получить статус охотника, нужно было год проходить кандидатом, сдать охотничий минимум, получить рекомендации от опытных охотников. В течение этого времени ходить с оружием на охоту запрещалось. Изучал повадки зверей, технику безопасности во время охоты… Словом, подход был серьезный.

Без этих знаний охотнику никак нельзя. Ведь одно из основных правил для «человека с ружьем» — не навредить природе. А для этого нужно знать ее законы.

Михаил рассказал историю, которую слышал от старших.

— Было это в годы войны. У нас есть место, которое называют волчьей ямой. Там когда-то волчье логово было. Один из мальчишек забавы ради залез в него и вытащил оттуда волчат. А потом волки стали за это мстить людям: резали скот по дворам. Ведь волк — единственное животное, которое в минуты опасности не защищает свое потомство, а убегает. Зато потом пощады от него не жди…

Михаил Анатольевич считает себя заядлым охотником, который ради своего увлечения готов пожертвовать комфортом и удобствами, а ради возможности побродить по окрестностям с ружьем может отложить на потом любые, даже, казалось бы, неотложные дела.

— Встаю на рассвете, пока еще не выветрился ночной запах зверя, который могут учуять собаки, — рассказывает Михаил Анатольевич. — Захватив с собой пару гончих, ухожу из дома затемно и возвращаюсь по темноте. Бывает, удается выбраться в поле или лес с друзьями. Сейчас добываем лису и зайца. Когда-то за шкурку лисицы можно было получить хорошие деньги — 180 рублей. Сам научился выделывать их. Лисьи шапки в 80-е были в моде.

Михаил Анатольевич рассказывает, что в их местах дичи было в изобилии: волки, лисы, зайцы. Последние причиняли много бед селянам: обгрызая стволы плодовых деревьев, наносили большой урон садам. На них ставили простые силки. Вешали на сучок пустое ведро с веревочкой. Хозяин слышал ночью: если ведро гремит, значит, зайцы безобразничают…

М. Губин с ноткой ностальгии вспоминает времена, когда в его родных местах и зверья было больше, и реки глубже. Главную причину негативных изменений в природе видит в самих людях, а точнее, в их не всегда ответственном отношении к родной природе. А для этого много не требуется — ее просто нужно любить…