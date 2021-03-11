На территории Липецкой области завершился проводившийся Охотнадзором зимний маршрутный учет, который позволил получить сведения о численности охотничьих животных. Он включает подсчет следов животных на снегу и учет встреч охотничьих птиц.

В рамках зимнего маршрутного учета участвовали более 200 специалистов – государственные охотничьи инспекторы, охотоведы и опытные охотники. Они провели обследование около 6 тыс. км в охотничьих угодьях региона.

Зимний маршрутный учет проводился с 1 января 2021 г. и продолжался до 28 февраля 2021 г. Подобный учет организуется каждый год.

Проведение зимнего маршрутного учета осложнялось сильными морозами. Но опытные специалисты, вооружившись лыжами, спутниковыми навигаторами и хорошим настроением провели подсчет животных.

Собранный во время работы материал позволит охарактеризовать численность основных видов животных обитающий на территории Липецкой области, а также выявить изменение численности по сравнению с прошлыми годами.

Данные о численности охотничьих ресурсов на территории Липецкой области за 2021 год после обработки буду размещены на сайте http://ohotnadzor48.ru/ в разделе Мониторинг охотничьих ресурсов.