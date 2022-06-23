Падения с высоты составляют почти треть от общего числа причин несчастных случаев на производстве в Липецкой области. Изменить ситуацию призван межрегиональный практический форум «Осуществление работы на высоте». Он состоится 28 и 29 июня на базе Липецкого технического государственного университета и ООО «Промстрой Эксперт».

Организаторы форума – управление социальной политики Липецкой области совместно с крупнейшими в России разработчиками, производителями и поставщиками спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты ООО «Восток Сервис» и ООО «Техноавиа». Среди участников – представители органов власти, работодателей, руководители служб охраны труда, производители средств индивидуальной защиты (СИЗ). Планируется обсуждение законодательного регулирования осуществления работы на высоте, комплексных подходов обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

На форуме будут представлены новинки СИЗ. Кроме этого, большое внимание планируется уделить практической части: практикумам по оказанию первой медицинской помощи, занятиям на открытых полигонах, которые моделируют условия работы на высоте. Представители ведущих московских компаний поделятся опытом осуществления высотных работ. Также любой желающий сможет на практике осуществить различные манипуляции под контролем профессионалов, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области.

«Охрана труда – в числе безусловных приоритетов работы руководства региона, работодателей, служб охраны труда, – подчеркнула заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова. – Цель, к которой мы стремимся, – нулевой травматизм на производстве. Форум стал одним из шагов в этом направлении. Его участники обсудят современное состояние охраны труда в регионе, ее мультипликативный эффект на развитие каждой конкретной компании, получат полезные практические навыки. Желающие зарегистрироваться для участия в форуме могут обращаться по телефонам: 8(4742)25-24-10, 25-24-11.