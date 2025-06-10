Охрана труда – в рисунках детей

В Нижнем парке города Липецка состоялось торжественное награждение победителей и призеров областного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».

За призовые места победителям вручили ценные подарки от министерства социальной политики Липецкой области: аудиоколонки, планшеты и телефоны. В числе награжденных — наша землячка, выпускница МБОУ СОШ п. Петровский Шугаева Ольга, занявшая 2 место. Она уже второй год входит в число победителей конкурса (в прошлом году заняла 3 место).

Кроме того, еще 18 добринских талантливых юных художников не остались без внимания, за свои работы они были отмечены благодарностями министерства социальной политики Липецкой области и призами спонсоров. Затонская Ольга Юрьевна, директор по персоналу АО «Добринский сахарный завод», и Саблина Жанна Владимировна, директор по персоналу ООО «Добрыня», вручили юным талантам сладкие подарки от предприятий группы компании Sucden — сладости, в составе которых сахар Добринского сахзавода. Также спонсоры за лучшие работы дополнительно поощрили подарочными сертификатами 6 ребят.

“Вопросы охраны труда, социальной защиты работников должны быть на первом плане во всех сферах производственной деятельности”, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.