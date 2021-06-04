В МОМВД России «Лебедянский» району 27 мая обратились сотрудники службы безопасности местного сельхозпредприятия с заявлением о том, что работающий у них охранником гражданин проник на территорию молочно-товарного комплекса, откуда совершил хищение более 4 тонн кормовой зерносмеси.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый введя в заблуждение своего родственника и ещё двух граждан, сказав им, что им была приобретена кормовая зерносмесь, приехал с ними на предприятие. Там подозреваемый приступил к исполнению своих обязанностей, а нанятые им люди погрузкой якобы купленной продукции. При выезде с территорией предприятия злоумышленник был задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.